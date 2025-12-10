Подмосковные КПО направили на переработку 63 тысячи тонн стекла за год

С начала года пять комплексов по переработке отходов в Московской области отправили на переработку более 63 тысяч тонн стекла. Наибольший объем вторичных ресурсов обработали на КПО «Восток» — 38,7 тысячи тонн, на КПО «Юг» — 6,9 тысячи тонн, на КПО «Север» — 6,2 тысячи тонн, на КПО «Дон» — шесть тысяч тонн и на КПО «Нева» — 5,5 тысячи тонн.

Переработанное стекло широко используется в разных отраслях: из него делают новую стеклянную тару, строительные материалы, включая пеностекольную гранулу и щебень, изоляционные материалы, такие как стекловата для теплоизоляции зданий, а также декоративные изделия, включая мозаики, плитку и другие элементы.

Стекло можно перерабатывать бесконечно, не теряя его качества и чистоты, что делает его одним из немногих материалов, сохраняющих свои свойства. Развитие системы переработки вторичных ресурсов играет важную роль в защите окружающей среды Московской области и способствует созданию более устойчивого и экологичного будущего региона.