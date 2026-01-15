Подмосковные КПО автоматизировали более 80% процессов по отбору вторсырья

Комплексны по переработке отходов «Восток» и «Нева» в Подмосковье продолжают внедрять современные технологии. Там уже автоматизировали более 80% процессов, благодаря чему отбираются более 40 видов вторсырья, и более половины всех отходов возвращаются в экономику.

Из всего отобранного мусора в экономику возвращаются до 15% вторсырья, 25% топлива и 30% органики, которую компостируют в техногрунт.

В прошлом году КПО «Восток» внедрило дегазацию карт накопления. Система улавливает биогаз, очищает его и преобразует в электричество.

Завод «ЭкоЛайн-ВторПласт» увеличил выпуск продукции из переработанного пластика. В прошлом году более 50 тысяч контейнеров из вторсырья поставили в разные регионы России, а также в Казахстан и Белоруссию.

Кроме того, КПО провели ряд мероприятий для школьников. Это лекции, курсы и экскурсии, на которых побывали тысячи ребят. В ходе акции «Разделять легко» школьники собрали почти 68 кубометров отходов.