Подмосковные компании заключили еще 10 соглашений с зарубежными партнерами

Более 30 компаний Подмосковья приняли участие в реверсной бизнес-миссии в сфере туризма, которая прошла 4 сентября в Истре. По итогам переговоров российские и зарубежные партнеры заключили более 10 соглашений о сотрудничестве.

В мероприятии участвовали представители туристической отрасли региона и делегации из Омана, Катара, Ирана, Вьетнама, Индонезии, Сербии и Туркменистана. Всего предприниматели провели около 150 встреч.

Зарубежным партнерам представили туристические возможности Подмосковья, включая этнотуризм, народные промыслы, активный отдых и премиальные варианты размещения. В переговорах участвовали гостиницы, туристические объекты, экскурсионные бюро и другие поставщики услуг.

В частности, Set Tour заключила соглашения с представителями Омана и Индонезии, «Хаски-деревня» — с партнером из Индонезии, «Барвиха Отель и СПА» — с представителями Ирана, а парк-отель «Орловский» — с партнером из Омана.

Организатором бизнес-миссии выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. В дальнейшем он планирует помогать региональным компаниям находить зарубежных партнеров и привлекать иностранных туристов.