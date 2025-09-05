Подмосковные компании выпустили 63 тысячи банок мясных консервов за 7 месяцев

В Московской области растет производство мясных консервов. За первые семь месяцев 2025 года здесь выпустили почти 63 тысячи условных банок продукции. Это более трети всего объема по Центральному федеральному округу и около 12% общероссийского производства.

Основными производителями остаются Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, «РУСКОН», Наро-Фоминский консервный завод, «Селятино» и «Мамир». Предприятия используют современные технологии и строгий контроль качества, предлагая широкий ассортимент — от классических консервов до паштетов и готовых блюд из птицы и говядины.

В Минсельхозе Московской области отметили стабильное развитие отрасли: подмосковные заводы не только обеспечивают рынок, но и вносят вклад в продовольственную безопасность страны. Так, по итогам прошлого года в России произвели более 145 тысяч тонн мясных консервов.