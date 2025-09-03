Подмосковные компании стали лауреатами окружного этапа премии «Экспортер года»

В Центральном федеральном округе подвели итоги Всероссийской премии «Экспортер года». Московская область заняла сразу 15 призовых мест и вошла в число лидеров по количеству победителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Предприниматели Подмосковья активно развиваются не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Так, по итогам прошлого года регион утвердился в числе сильнейших промышленных экспортеров Центрального федерального округа. Показательным стало увеличение объемов поставок минеральных удобрений, которые выросли на 101% относительно 2023 года», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В правительстве Подмосковья отметили, что компании активно выходят на международные рынки при поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности. В 2024 году он помог местным предприятиям наладить экспорт в 43 страны, открыв новые направления, в том числе в Палестину и Уганду.

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке. Поддержка экспортеров в регионе ведется в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».