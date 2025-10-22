Подмосковные компании реализуют еще 8 крупных инвестпроектов в Узбекистане

Подмосковье укрепляет экономические связи с Узбекистаном, развивая взаимное инвестиционное сотрудничество. Сейчас на стадии реализации находятся восемь крупных совместных проектов на территории республики.

Речь идет и о предприятиях, уже начавших работу, и о тех, которые только планируется запустить.

«Подмосковные компании в Узбекистане инвестируют в пищевую промышленность, в химическую отрасль, в сферу металлообработки и другие отрасли», — отметила на II Совете регионов России и Узбекистана заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Одним из новых направлений сотрудничества станет проект «Люберецкого завода Монтажавтоматика». Компания намерена запустить в Узбекистане производство силовых трансформаторов. Предприятие является одним из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования, востребованного в различных отраслях.

Особое внимание уделяют и железнодорожному машиностроению. «Трансмашхолдинг» реализует проекты, связанные с выпуском вагонов локомотивной тяги, электропоездов, а также вагонов для метро.

Не останется без внимания и пищевая промышленность. В числе заявленных направлений — создание промышленного кластера по выпуску продуктов детского питания.