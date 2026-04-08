Подмосковные компании примут участие в международных выставках в 2026 году

Фото: Автоматизированное производство косметики компании Mixit в Солнечногорском г. о. / Медиасток.рф

Компании Московской области, работающие на экспорт, в 2026 году планируют участие в 15 международных выставках, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подмосковные производители уже представили или смогут представить свою продукцию в Китае, Монголии, Узбекистане, Сингапуре и других странах. Содействие компаниям оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО).

«Участие в международных выставочных мероприятиях является одной из наиболее востребованных услуг Фонда поддержки ВЭД МО», — отметила Екатерина Зиновьева. По итогам прошлого года 90 подмосковных компаний стали участниками 16 зарубежных выставок.

Фонд берет на себя расходы, связанные с участием в выставке и организацией стенда, что делает такие мероприятия более доступными для малого и среднего бизнеса.

Среди выставок 2026 года — международная косметическая выставка Central Asia Beauty Expo 2026 в Казахстане, международная выставка пищевой промышленности и продуктов питания UzFood 2026 в Узбекистане, 32-я Казахстанская международная строительная и интерьерная выставка KazBuild 2026, международная выставка медицинской продукции Medical Fair Asia 2026 в Сингапуре и многие другие.

Актуальную информацию обо всех выставочных мероприятиях можно получить на сайте Фонда поддержки ВЭД МО в разделе «Мероприятия».