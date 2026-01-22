Подмосковные компании пригласили на международную выставку продуктов в Ташкенте

Подмосковные компании пригласили на международную выставку продуктов питания UzFood. Она пройдет с 1 по 3 апреля в Ташкенте, рассказали в областном Мининвесте.

Выставка UzFood — главное событие в секторе пищевой промышленности в Узбекистане. Участие в ней даст возможность предприятиям представить свою продукцию, наладить деловые контакты с представителями государства, а также изучить местные тренды в отрасли.

Фонд поддержки экспорта профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и создание коллективного стенда. Компаниям останется только оплатить перелет и проживание.

Подать заявку на участие можно на сайте. Их будут принимать до 6 февраля включительно.

Узнать больше о международных выставках и других мероприятиях можно на сайте фонда. Подробнее о поддержке экспортеров — по ссылке.