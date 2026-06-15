Подмосковные компании пригласили на конкурс по развитию ИИ-решений

Фото: Компьютерный класс в воспитательно-образовательном комплексе «Успех» (Гимназия № 5) в Дзержинском / Медиасток.рф

Подмосковные компании могут принять участие в федеральном конкурсе «Развитие-ИИ» от Фонда содействия инновациям. Заявки будут принимать до 20 июля, рассказали в региональном Мингосуправления.

Конкурс направлен на грантовую поддержку предприятий с положительной репутацией и опытом продаж наукоемкой продукции, которые реализуют проекты по разработке продуктов и сервисов с использованием искусственного интеллекта.

В конкурсе есть несколько направлений, включая фундаментальные языковые и мультимодальные модели ИИ для прикладных задач, компьютерное зрение, распознавание и синтез речи и другие.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте мероприятия.