Подмосковные компании пригласили на грантовый конкурс по развитию ИИ-решений

Малые предприятия Подмосковья пригласили на федеральный конкурс «Старт-Искусственный интеллект» Фонда содействия инновациям. Заявки на него будут принимать до 9 февраля 2026 года.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, конкурс направлен на грантовую поддержку предпринимателей, которые реализуют проекты по разработке сервисов с применением искусственного интеллекта.

Всего в конкурсе пять направлений. Они охватывают компьютерное зрение, языковые и мультимодальные ИИ-модели, синтез речи, системы поддержки принятия решений и перспективные методы нейросетей.

«Срок выполнения работ должен составить 12 месяцев с даты заключения договора о предоставлении гранта. Благодаря конкурсу будут поддержаны проекты по разработке продуктов, сервисов и решений с использованием искусственного интеллекта», — отметили в ведомстве.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.