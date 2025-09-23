Подмосковные компании представили товары на международной продуктовой выставке

В выставочном комплексе «Крокус Экспо» успешно завершила работу 34-я международная осенняя выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2025. Компании из Подмосковья представили на мероприятии свою продукцию.

В целях выполнения задач национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика» для производителей из Чувашской Республики, Республики Северная Осетия — Алания, Рязанской и Московской областей организовали общий стенд.

Все расходы, связанные с арендой выставочного пространства, регистрационными взносами и оформлением, взял на себя Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья, который также обеспечил организационное сопровождение участников.

Регион на выставке представили три компании: производитель напитков «Бамблбир» из Наро-Фоминска, производитель напитков из Домодедово «Айдеас», а также компания из Мытищ, выпускающая чай, кофе, какао и пряности, «Сандер-Логистик».

Получить более подробную информацию о международных мероприятиях для экспортеров и оставить заявку на участие можно на сайте фонда.

Дополнительные сведения о поддержке предпринимателей в Московской области доступны на инвестиционном портале.