Подмосковные компании представили товары на 2 крупных международных выставках

Фонд внешнеэкономической деятельности Московской области рпродолжает активно продвигать продукцию подмосковных компаний на международной арене, помогая им выходить на перспективные рынки, в том числе китайский. При его поддержке региональные предприятия в этом году смогли представить свои товары сразу на двух крупных международных площадках.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья отметили, что одним из ключевых событий стало участие восьми ведущих производителей региона в международной выставке продуктов питания и напитков SIAL China, которая проходила в Шанхае.

Для ряда компаний это был первый опыт выхода на столь масштабный уровень: мероприятие объединило свыше пяти тысяч предприятий из более чем 70 стран мира и стало площадкой для установления деловых контактов и поиска новых партнеров в Азии.

Не менее значимое событие для регионального бизнеса – международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов в московском парке «Зарядье».

Она вошла в программу «Сделано в России» и привлекла внимание китайских покупателей к товарам повседневного спроса, которые производят в Подмосковье. Компании региона представили широкий ассортимент своей продукции, а итоги участия превзошли ожидания: совокупный объем подтвержденных продаж превысил 31,4 миллиона рублей, что свидетельствует о растущем интересе к российским товарам на зарубежных рынках.

Поддержка экспортеров, которую оказывает фонд, является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря этой работе у региональных предприятий появляются новые возможности для развития, укрепления позиций на внешних рынках и установления долгосрочных связей с иностранными партнерами.

Тем, кто хочет узнать больше о предстоящих международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие, стоит посетить сайт фонда.

Ознакомиться с другими мерами поддержки бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале.