Подмосковные компании представили кондитерские изделия на выставке в ОАЭ

В Дубае завершилась международная выставка кондитерских изделий и снеков ISM Middle East 2025, объединившая ведущих производителей сладостей со всего мира. В числе участников были пять компаний из Подмосковья

Выставка традиционно собирает ключевых игроков кондитерской индустрии из Ближнего Востока, Азии и Африки, а также производителей из Европы и России.

В этом году участие в отраслевом мероприятии приняли более 600 компаний. Они презентовали новинки и флагманские продукты, обменялись опытом и обсудили тенденции.

Подмосковные предприятия представили свою продукцию на коллективном стенде региона, организованном при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности.

Товары на международной площадке продемонстрировали кондитерские фабрики «Кремлина» (Люберцы) и «Сокол» (Дмитров), предприятия «Волшебница» (Люберцы), «Аллегро Фудз» (Химки) и «Натуральные Сладости» (Клин).

Участие в ISM Middle East стало не только возможностью показать качество региональной продукции на глобальном уровне, но и шансом установить новые деловые контакты и выйти на перспективные зарубежные рынки.

Предприниматели Московской области могут узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие на сайте фонда.

Работу по продвижению регионального бизнеса за рубежом осуществляют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробная информация о мерах поддержки экспортеров доступна на инвестиционном портале Московской области.