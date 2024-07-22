Подмосковные компании получили 7 займов ФРП для реализации инвестпроектов с января

Подмосковные предприятия получили семь льготных займов от Фонда развития промышленности с начала года. Их используют для реализации новых инвестпроектов.

Как рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, общая сумма выданных средств по программам фонда превысила 1,6 миллиарда рублей.

«Общая сумма инвестиций в рамках этих семи проектов составляет более 2,8 миллиарда рублей. Компании обеспечат создание порядка 300 новых рабочих мест в Подмосковье», — отметила Зиновьева.

Так, около 220 миллионов рублей получила компания «ПСК Фарма». Предприятие планирует наладить производство желатиновых капсул в Дубне. Сейчас их поставляют из-за рубежа.

Другие инвестпроекты реализуют в области медицины, металлургии и других.

Узнать подробнее о программах ФРП можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников региона с Днем промышленника. Праздник отмечают в первую пятницу июля.

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