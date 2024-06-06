Подмосковные команды примут участие во всероссийском турнире по футболу

Подмосковные спортсмены примут участие во всероссийском турнире по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля». Соревнования пройдут с 6 по 8 июня в Нижнем Тагиле.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, более 470 спортсменов из 20 регионов России сразятся в шести дисциплинах: футбол лиц с заболеванием ЦП, футбол ампутантов, футбол глухих, мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями, мини-футбол слепых (В1) и трансплант-футбол.

Также впервые в рамках турнира пройдет Кубок России по футболу на электроколясках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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