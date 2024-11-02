Подмосковные колледжи провели в Химках фестиваль профессий

Фестиваль профессий «Путь навыков» организовали в пресс-центре «Арена-Химки». Профильные специалисты встретились с учащимися восьмых и девятых классов школ «Триумф», «Наследие», лицея № 7 и гимназии № 9 в Химках.

Свои специальности школьникам Химок представили: колледж «Подмосковье», «Физико-технический колледж», «Сергиево-Посадский колледж» и «Мытищинский колледж». Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по 15 направлениям, среди которых: парикмахерское искусство, пожарная безопасность, кондитерское дело и другие.

Главная цель подобных мероприятий — сформировать у школьников интерес к различным профессиям и помочь определить путь развития. Интерактивный формат позволил ребятам оценить свои силы на практике.

Фестиваль организовали в рамках подмосковной акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Полицейские рассказали старшеклассникам «Лиги первых» о своем деле. Помимо этого, ученики гимназии № 23 и лицея № 21 встретились с сотрудниками академии воздушно-космической обороны.

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