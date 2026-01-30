Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали 366 тысяч ЭКГ за год

В Подмосковье на базе областной станции скорой медицинской помощи круглосуточно работает кардиопульт. Его главная задача — мгновенно анализировать электрокардиограммы, которые передают прямо с места вызова.

Специалисты кардиопульта также дают оценку состоянию пациента, помогая бригаде на месте принять ключевое решение, нужна ли человеку срочная госпитализация.

«За прошлый год сотрудники кардиопульта скорой помощи расшифровали более 366 тысяч ЭКГ. В 30% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, а в 4,5% — острый коронарный синдром, бригады скорой помощи госпитализировали их на лечение в региональные сосудистые центры», — пояснил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Такая слаженная дистанционная работа стала возможной благодаря современному оснащению скорых. Все выездные бригады Московской области имеют при себе электрокардиографы, которые способны передавать данные на расстоянии.

Это значит, что диагноз пациенту могут поставить практически мгновенно, что увеличивает шансы на благоприятный исход лечения.