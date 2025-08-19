Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали 230 тысяч ЭКГ с начала года

В Подмосковье успешно работает кардиопульт при областной станции скорой медицинской помощи. Специалисты в режиме реального времени получают и анализируют электрокардиограммы, которые передают выездные бригады, оказывая оперативную консультативную поддержку медикам на местах.

На основании этих данных принимается решение о необходимости экстренной госпитализации пациента.

«При сердечно-сосудистых заболеваниях важно действовать оперативно. Всего с начала года врачи-кардиологи кардиопульта приняли и расшифровали почти 230 тысяч ЭКГ. В 23% у пациентов выявили острую сердечную патологию, а в 4% острый коронарный синдром, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Работа инновационной службы стала возможной благодаря масштабному оснащению скорой помощи современными электрокардиографами с функцией дистанционной передачи данных.

Оборудованием укомплектованы абсолютно все выездные бригады.