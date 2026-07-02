Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали 190 тысяч ЭКГ с начала года

С начала года специалисты кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи дистанционно обработали свыше 190 тысяч электрокардиограмм. Их передали выездные бригады.

Использование этой системы позволяет медикам оперативно оценивать состояние пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания и принимать решение о дальнейшей тактике лечения.

«В 41% случаев зафиксированы острые нарушения сердечной деятельности, у 4% пациентов диагностирован острый коронарный синдром, что потребовало их экстренной госпитализации в региональные сосудистые центры Московской области», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Возможность дистанционного анализа появилась благодаря оснащению всех выездных бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи современными электрокардиографами, поддерживающими передачу данных в режиме онлайн.

Это позволяет врачам-кардиологам подключаться к диагностике практически сразу после проведения исследования и существенно сокращает время до постановки диагноза и начала необходимого лечения.