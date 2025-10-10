Подмосковные каратисты выиграли 34 медали на всемирных соревнованиях

С 5 по 12 октября в Новочебоксарске проходят вторые Всемирные игры национальных единоборств World Traditional Combat Games. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях 34 медали — 10 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых.

В Министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что одним из главных триумфаторов турнира стала Мария Колесникова, завоевавшая три награды разного достоинства.

Победу в категории «ограниченный контакт двоеборье» также одержала Софья Изотова.

Среди обладателей золотых медалей — Иван Бондарь, Сергей Голов, Ибрагим Микаилов и Екатерина Цурикова, выступавшие в дисциплине «полный контакт».

Призерами также стали Глеб Ваделов, Оксана Романова, Вероника Любезнова, Яна Берман, Илья Солодовник и ряд молодых спортсменов, отличившихся в категориях «ката» и «средства защиты».

Участниками соревнований стали свыше шести тысяч спортсменов из 38 стран мира.