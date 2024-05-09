Подмосковные юнармейцы поддержали акцию «Верни герою имя» | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 18:42 Подмосковные юнармейцы поддержали акцию «Верни герою имя» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Главный штаб Всероссийского военно-патриотического общества детей, подростков и молодежи «Юнармия» начал проведение федеральной акции под названием «Верни герою имя». Она приурочена к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Старт акции дали 15 марта на мемориале «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота „Длинная“» в Калужской области, где более 70 юнармейцев из Подмосковья, Москвы и Калуги почтили память героев, убрав памятники. Организатором данного мероприятия выступило региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Московской области.

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Первыми в Подмосковье присоединились к акции Мытищи. Местные юнармейские отряды посетили федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества», освободили территорию от снега и воздали должное памяти героев. Затем к акции «Верни герою имя» присоединились и другие города.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что регион внес значительный вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

По словам Швелидзе, на сегодняшний день в отрядах подмосковной «Юнармии» состоят более 55 тысяч человек. Они принимают активное участие в общественных и патриотических акциях, которые проходят на территории региона. Кроме того, она обратила отдельное внимание на возросшее количество участников акции по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году „Верни герою имя“ собрала порядка 300 человек из 14 городских округов, а в этом — участников было уже более трех тысяч из более чем 30 городских округов», — добавила Швелидзе.

Основная цель акции «Верни герою имя» — напомнить жителям об исторических событиях, подчеркнуть важность подвига советских военных и тружеников тыла, боровшихся за свободу и независимость Родины.

В рамках акции юнармейцы привели в порядок после зимнего периода памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, а также провели значительную архивную работу по установлению имен неизвестных солдат и их подвигов. Также во время акции юные патриоты раздавали прохожим карточки с информацией о героях.

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