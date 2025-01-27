Подмосковные IT-компании пригласили на национальный конкурс

Подмосковных программистов пригласили на национальный конкурс «ПРОФ-IT.Инновация». Участники представят инновационные решения для цифровизации в области госуправления.

На конкурсе выберут лучших в номинациях «Ин­форма­ци­он­ная бе­зопас­ность», «Циф­ро­вой двой­ник», «Ис­кусс­твен­ный ин­теллект» и других, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. Победители представят свои проекты на всероссийском форуме «ПРОФ-IT», который состоится в Омске.

Конкурс направлен на выявление инновационных решений в цифровизации разных отраслей экономики и социальной сферы, которые могут быть использованы в государственном и муниципальном управлении.

К участию пригласили предприятия, а также некоммерческие организации и инициаторов стартапов. Прием заявок завершится 5 февраля.