Подмосковные инженеры проверили состояние исторического дома в Рубежном
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья обследовали старый трехэтажный жилой дом в Рубежном. Это здание — важная часть истории города.
С годами любому строению требуются особый уход и регулярная проверка.
Инженеры внимательно изучили ключевые элементы здания: несущие стены, перекрытия, фундамент, кровлю и инженерные коммуникации.
Они использовали не только традиционный визуальный осмотр, но также применяли современные диагностические приборы. С помощью специального оборудования эксперты измерили прочность строительных материалов и нашли скрытые дефекты.
По результатам этой работы специалисты составят детальный технический отчет. В нем они дадут рекомендации, как безопасно эксплуатировать дом дальше и какие ремонтные работы нужно провести в первую очередь.
Такие плановые обследования помогают вовремя предупредить аварии, продлить жизнь зданиям и позволяют гарантировать безопасность и комфорт жителей.
Управление технического надзора проводит комплексные обследования объектов в столице, Московской области, а также на новых территориях России.