Подмосковные гонщики пять раз поднялись на пьедестал на этапе RDRC

На автодроме RDRC Racepark в Быково 4 и 5 июля прошел третий этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Гонщики из Московской области пять раз поднимались на пьедестал почета.

В классе «3,99» (чемпионат России) третье место занял Игорь Гейнрихс из Красногорска. Этот результат позволил ему сохранить лидерство в турнирной таблице самого высокоскоростного зачета RDRC — он опережает ближайшего преследователя на 19 очков.

В классе «Супер Про ET» (Кубок России) на третью ступень пьедестала поднялся Павел Геркин из Мытищ. После трех этапов сезона он занимает второе место в классе, уступая лидеру 12 баллов.

Серебряным призером в классе «Про 8,5–9,5» (Кубок РАФ) стал Вячеслав Корнейцев из Клина. В турнирной таблице своего класса он находится на третьей строчке.

Подмосковные гонщики также поднялись на пьедестал в мото-зачетах. Михаил Пахомов из поселка Селятино стал вторым в классе «Мото Про 8,0». Арнольд Чебан из Звенигорода поднялся на вторую ступень пьедестала почета в классе «Мото Про ET». После трех этапов Михаил Пахомов занимает второе место в своем классе, а Арнольд Чебан — пятое.

Следующий этап соревнований пройдет 8 и 9 августа на автодроме RDRC Racepark. Старты проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

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