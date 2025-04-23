Подмосковные гольфисты выиграли две медали на международных соревнованиях

Спортсмены из Подмосковья заняли первое и третье места на международных соревнований по гольфу Rob Rock Junior Tour By Golf Man. Турнир проходил с 12 по 19 апреля в Анталье. Об этом передает министерство физической культуры и спорта МО.

В категории Best Gross среди мужчин первое место занял спортсмен гольф-клуба Пестово Артем Дунаев. «Серебро» забрал гольфист из Санкт-Петербурга, а «бронза» досталась еще одному представителю Подмосковья в составе сборной Елисею Антропенко.

Кроме того, благодаря победе Артем Дунаев попал в мировой любительский рейтинг гольфистов WAGR.

В ведомстве региона добавляют, что юниорскую серию Rob Rock Golf создали в 2016 году. Ее основал двухкратный чемпион Евротура англичанин Роберт Рок. В ней участвуют юниоры до 21 года.