Подмосковные гольфисты выиграли четыре медали на турнире за кубок России

Подмосковные спортсмены выиграли две серебряные и две бронзовые медали на соревнованиях за кубок России по гольфу. В турнире, который прошел с 22 по 29 сентября в деревне Матвейкино под Москвой, приняли участие 63 гольфиста из шести регионов страны.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Артем Дунаев занял второе место в мужских соревнованиях. На третьем месте оказался Матвей Кармолин. Победителем стал представитель Ленинградской области.

В женском зачете второе и третье места также заняли подмосковные спортсменки Вера Новицкая и Александра Сивова соответственно. Победительницей стала гольфистка из Москвы.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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