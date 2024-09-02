Подмосковные гольфисты выиграли 5 медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены выиграли три золотые, одну серебряную и бронзовую медали на первенстве России по гольфу. Состязания прошли с 26 по 31 августа в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителем среди юниоров 17-18 лет стал Артем Дунаев, серебро и бронзу выиграли спортсмены из Москвы.

Среди юниоров 15-16 лет спортсмен из Московской области Марк Пучков завоевал третье место. В личном первенстве подмосковная гольфистка Алиса Молоканова выиграла золотую медаль. На втором месте — представительница Подмосковья Елизавета Кошкина, а третье место заняла спортсменка из Ростовской области.

Среди девочек 12-13 лет победительницей стала гольфистка из Подмосковья Александра Сивова.

Турнир провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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