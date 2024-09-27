Подмосковные футбольные клубы вышли в плей-офф Кубка России

Футбольные клубы «Знамя Труда» из Орехово-Зуева и «Композит» из Павловского Посада успешно прошли четвертый раунд пути регионов Кубка России. Спортсмены сыграют в 1/16 финала плей-офф.

Оба подмосковных клуба одержали победы над командами из ФНЛ в своих последних матчах, выиграв в серии послематчевых пенальти. Так, «Знамя Труда» обыграло тульский «Арсенал» с результатом 2:1, а «Композит» одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 1:0.

Игры 1/16 финала плей-офф пройдут с 15 по 17 октября. «Композит» сыграет с пермским «Амкаром», в то время как «Знамя Труда» встретится с ростовской «Чайкой».

«Знамя Труда», являющееся старейшей футбольной командой России, последний раз выходило в 1/16 финала Кубка России в 1999 году, достигнув тогда 1/8 финала. Для «Композита», который начал свой путь в профессиональном футболе только в 2022 году, эта победа является исторической в рамках Кубка страны.

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