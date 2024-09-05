Подмосковные фермеры получили еще 2 тысячи гектаров земли в аренду с января

Подмосковные фермеры получили в аренду 64 земельных участка с начала года. Их общая площадь превысила две тысячи гектаров.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, аграрии могут получить недвижимость по льготной программе в безвозмездную аренду на срок до шести лет. С начала года 29 хозяйств получили 50 участков областной земли в 14 городских округах, еще девять арендовали 11 объектов муниципальной собственности. По программе «Подмосковные 10 гектаров» три агрария получили в общей сумме 34,8 гектара.

В министерстве добавили, что фермеры могут использовать полученную землю для расширения производства, разведения мелкого и крупного рогатого скота. Спустя три года производители смогут выкупить участок.

Подать заявление на получение поддержки можно на «Госуслугах».

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