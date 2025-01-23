Подмосковные фермеры получили 2,5 тысячи консультаций о мерах поддержки за год

Подмосковные фермеры получили свыше 2,5 тысячи консультаций по вопросам мер господдержки за год. Их оказывают в Центре компетенций Московской области.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, всего за год специалисты центра получили более 2,5 тысячи обращений. Они помогают фермерам получить субсидии и гранты, а также проводят консультации по земельным вопросам: получении участков в аренду и безвозмездное пользование.
Обратиться за помощью к специалистам можно по телефону 8(498)602-29-19 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
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