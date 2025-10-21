Подмосковные фермеры получили 1,7 гектара земли в аренду без торгов с января

С начала года подмосковные аграрии получили 49 земельных участков в аренду без торгов. Господдержка даст им возможность развить свое хозяйство и нарастить производство.

По словам главы регионального Минимущества Тихона Фирсова, общая площадь предоставленных земельных участков составила почти 1,7 тысячи гектаров. Они находятся в Чехове, Раменском, Шаховской, Орехово-Зуеве и других округах.

Так, хозяйство «Луч» получило более семи гектаров в деревне Нефедиха. Там будут выращивать клубнику.

Земли предоставляют фермерам в аренду на срок до пяти лет. Спустя три года при условии использования территории по целевому назначению, ее можно оформить в собственность.

В этом году для поддержки аграриев предусмотрено 36 субсидий. Их можно направить на закупку оборудования или развитие сельского туризма. Узнать об этом больше можно по ссылке.