Подмосковные фермеры получили 120 гектаров земли в аренду без торгов с января

С начала 2026 года крестьянско-фермерские хозяйства Подмосковья получили более 120 гектаров сельскохозяйственных земель. Участки передало Министерство имущественных отношений Московской области.

За январь–февраль фермерским хозяйствам без проведения торгов предоставили 11 участков, находящихся в муниципальной или в государственной собственности с неразграниченным статусом.

Договоры аренды заключили на срок до пяти лет.

«Землю получили семь крестьянско-фермерских хозяйств в семи городских и муниципальных округах Московской области. В январе фермерствам переданы 55,6 гектара земли, а в феврале площадь переданной для развития земли увеличилась еще на 70,8 гектара. Всего за два месяца фермерствам в помощь переданы свыше 126,4 гектара сельхозземли, которая будет введена в хозяйственный оборот в ближайшие годы», — уточнил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

Самые большие площади выделили в Шатуре — 50,5 гектара, в Клину — 33,6 гектара и в Можайском округе — 17,5 гектара.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, предоставленные земли фермеры смогут использовать для расширения и развития производства.

В 2026 году для аграриев в регионе предусмотрели 40 видов субсидий и грантов. Условия получения поддержки, сроки и требования размещены на портале «Мой АПК».

Подать заявление на аренду участка без торгов можно через региональный портал госуслуг — как в отношении земель, находящихся в собственности Московской области, так и муниципальных участков либо земель с неразграниченной государственной собственностью.