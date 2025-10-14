Подмосковные фехтовальщики выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

С 9 по 13 октября 2025 года во Владикавказе проходили Всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева. Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре медали.

В турнире шпажистов среди юниоров до 21 года триумфатором стал Аркадий Кадарава, который в решающем поединке не оставил шансов сопернику из Санкт-Петербурга. Бронзовые награды в этой дисциплине разделили между собой спортсмены из Москвы и Кировской области.

В возрастной категории до 24 лет золотую медаль выиграл Илья Лобыкин, который в финальном противостоянии также одолел представителя северной столицы. Третье место на пьедестале почета заняли фехтовальщики из Москвы и Новосибирской области.

Среди юниорок до 21 года успеха добилась Лилиана Черчесова, занявшая вторую ступень пьедестала после спортсменки из Нижнего Новгорода. Бронзовые награды в этой категории достались представительницам Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

В турнире среди спортсменок до 24 лет Лилиана Черчесова добавила в копилку сборной Подмосковья бронзовую медаль, разделив третье место с соперницей из Санкт-Петербурга. Первое и второе места в этой дисциплине заняли московские шпажистки.

В состязаниях по фехтованию приняли участие свыше 450 спортсменов из разных регионов страны.