Подмосковные энергетики выйдут на круглосуточное дежурство в праздники

Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» ввели дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения жителей в праздники. С 3 по 5 ноября руководители, оперативный и ремонтный персонал организаций будут работать круглосуточно.

В Минэнерго Подмосковья сообщили, что в праздничные дни в регионе отменят все плановые ремонты и переключения, чтобы не допустить перебоев с подачей электричества.

На круглосуточном дежурстве находятся 374 бригады энергетиков и 934 машины, в том числе 253 передвижные дизельные электростанции. При необходимости они смогут запитать социально значимые объекты.

Перед праздниками в Подмосковье проверили линии электропередачи, оборудование трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В регионе усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности, подготовили транспорт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру горячей лини «Мособлэнерго» 8 (495) 99-500-99 и номеру горячей линии компании «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220.

Система электроснабжения Московской области — крупнейшая в России. Повысить ее надежность — одна из приоритетных задач региона. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что модернизация системы электроснабжения в Московской области улучшит качество жизни 1,5 миллиона человек.