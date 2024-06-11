Подмосковные энергетики усилят контроль за электроснабжением в День России
Энергетики Подмосковья будут круглосуточно дежурить период с 12 по 13 июня. Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей региона введут в День России.
По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики региона Евгения Хромушина, на постоянном дежурстве будут находиться более 650 ремонтных бригад и 930 единиц спецтехники.
«Помимо этого, готова к работе 241 передвижная дизель-генераторная установка общей мощностью 82 541 киловатт-час. При необходимости они обеспечат резервное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения», — рассказал Хромушин.
В праздничный день в Подмосковье отменят все плановые работы и переключения, кроме связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях.
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