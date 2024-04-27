Подмосковные энергетики перейдут на усиленный режим работы в мае | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:45 Подмосковные энергетики перейдут на усиленный режим работы в мае Freepik

Читать 360 в

Специалисты компании «Россети Московский регион» подготовились к обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения Московского региона во время предстоящих майских праздников. На постоянном дежурстве будут находится 303 бригады, состоящие из 1,2 тысячи человек и 363 единиц спецтехники.

В случае необходимости, их задействуют для оперативного восстановления электроснабжения в различных муниципалитетах региона. Также имеется 152 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 53,5 тысячи кВт, которые смогут обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Реклама

Сотрудники компании поддерживают постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с метеорологическими службами Гидрометцентра. Они также ведут постоянный онлайн-мониторинг погодных условий, что помогает предотвратить аварии и чрезвычайные ситуации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».