Подмосковные экспортеры заключили 9 контрактов с КНР в 2024 году | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:24 Подмосковные экспортеры заключили 9 контрактов с КНР в 2024 году Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО

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Экспортеры из Московской области заключили в общей сложности девять контрактов с партнерами из Китая с начала 2024 года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что Китай является давним и проверенным партнером Подмосковья, с которым регион тесно сотрудничает в области инвестиций и реализации различных проектов, включая промышленные и логистические. Зиновьева также отметила значимость экспортной составляющей взаимодействия с Китаем, поскольку этот стратегический партнер является одним из лидеров по внешнеторговому обороту с Московской областью.

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«Только с начала текущего года четыре подмосковных компании подписали в общей сложности девять экспортных контрактов на общую сумму более двух миллионов долларов», — отметила зампред.

Так, в 2024 году компания «Метиз Производство» из Щелкова подписала контракт с партнерами из Пекина на поставку комплектующих для протезов нижних конечностей на сумму более одного долларов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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