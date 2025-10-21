Подмосковные дзюдоисты выиграли 2 медали на чемпионате России

C 14 по 20 октября в Екатеринбурге прошел чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на соревнованиях, добавив в копилку региона две бронзовые медали.

Идар Бифов выступил в весовой категории до 100 килограммов. Решающую победу в поединке за третье место он одержал над своим конкурентом из Санкт-Петербурга. В итоге подмосковный дзюдоист разделил позицию на пьедестале с представителем Чеченской Республики.

Вторую бронзовую медаль для подмосковной команды добыл Алан Хубецов, который показал мастерство в весе до 90 килограммов.

В течение четырех дней были разыграны 14 комплектов наград в личном зачете и два — в командном.

Всего на татами вышли 529 дзюдоистов — 332 мужчины и 197 женщин — из 62 регионов России.