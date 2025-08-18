Подмосковные депутаты помогли собрать 2,5 тонны помощи для животных из приютов

Благотворительная акция «Лучший друг» прошла в России с 1 по 17 августа. К ней присоединились жители Подмосковья. Они помогли собрать для животных из приютов более 2,5 тонны помощи.

Жители помогли собрать для животных корма, лекарства, наполнители, средства гигиены, мясную продукцию и другие важные вещи.

Центром акции в Подмосковье стал приют «Кошкин дом» в Долгопрудном. Сейчас там проживают более 50 кошек и пять собак, которые временно остались без дома. Каждое животное лечат, кормят, социализируют и готовят ко встрече с новыми хозяевами.

«Важен комплексный подход в работе приюта: не только забота о животных, но и ухоженная, чистая территория, где комфортно и питомцам, и людям. Радостно видеть, что „Кошкин дом“ — именно такое место», — отметила председатель регионального совета сторонников «Единой России» Елена Андреева.

Акция помогла привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Для гостей приюта проводили экскурсии, им рассказали о тои, как стать опекуном питомца или взять его себе.