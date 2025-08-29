Подмосковные депутаты передали 800 кг гумпомощи в зону СВО за неделю

Еще более 800 килограммов гуманитарной помощи направили в зону СВО из Подмосковья. Депутаты регионального отделения «Единой Росси» передали бойцам спецтехнику и медицинские наборы.

Подмосковные депутаты регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Так, в Балашихе секретарь местного отделения партии Сергей Юров, герой России Иван Клещерев и руководитель «Волонтеров Подмосковья» Елена Жарова навестили пациентов военного госпиталя в Купавне. Им передали более 200 наборов средств личной гигиены и подарки.

«На медиках этого учреждения сегодня лежит особая нагрузка. Поэтому с момента начала специальной военной операции мы стараемся оказывать максимальную помощь и поддержку раненым бойцам и сотрудникам госпиталя, делать все, что в наших силах, для каждого, кто приближает Победу», — отметил Сергей Юров.

Из Лосино-Петровского депутаты отправили на передовую 400 килограммов полезных вещей. Это продукты, сладости, консервы, лекарства и многое другое. В Одинцове собрали для бойцов генератор, электроинструменты, лопаты, топоры и кабели.

К акции также присоединились Долгопрудный, Ступино и Жуковский.

Партия продолжит собирать помощь для бойцов и их семей. Узнать адреса пунктов приема можно по ссылке.