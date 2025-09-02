Подмосковные депутаты направили в ДНР еще 10 фур бутилированной воды

Около 200 тысяч литров питьевой воды направили в Донецкую Народную Республику из Подмосковья. Гуманитарную помощь собирали по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова при поддержке депутата Госдумы Вячеслава Фомичева.

Подмосковье оказывает поддержку участникам СВО и их семьям. Жители активно участвуют в акциях по сбору гуманитарной помощи

«Пока наши воины на фронте продолжают идти вперед, мы со своей стороны оказываем всевозможную помощь. Депутаты Мособлдумы и жители Подмосковья регулярно доставляют гуманитарную помощь в новые регионы», — сказал Игорь Брынцалов.

С начала года в Подмосковье собрали и отправили более 300 тонн гуманитарной помощи. Всего с начала СВО регион направил 15 тысяч тонн грузов. Это автомобили, квадроциклы, БПЛА, оборудование и многое другое.

Пункты сбора помощи открыли на базе общественных приемных «Единой России» во всех округах. Их список доступен по ссылке.