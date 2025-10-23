Подмосковные борцы выиграли 3 медали на первенстве мира

С 20 по 27 октября в сербском городе Нови-Сад проходит первенство мира среди юниоров и юниорок до 24 лет по спортивной борьбе. Представители Московской области выиграли на соревнованиях три медали.

Спортсмен Алибек Амиров занял второе место в весовой категории до 55 килограммов. Он уступил первенство сопернику из Азербайджана.

В весе до 63 килограммов третье место со спортсменом из Египта разделил Дорджи Шунгурциков.

Еще одну бронзу в копилку команды принес Максим Аверин, который продемонстрировал мастерство в категории до 97 килограммов. На третью ступень пьедестала также взошел борец из Эстонии.