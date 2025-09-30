Подмосковные борцы выиграли 2 медали на международном турнире

С 26 по 28 сентября в Новосибирске проходил IV международный турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Александра Михайловича Аксенова. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях две медали.

Мансур Саитов стал победителем турнира в весовой категории до 87 килограммов. В этой же категории серебряным призером стал борец из Новосибирской области, а бронзовые награды достались атлетам из Нижегородской области и Армении.

Еще одну медаль для Московской области завоевал Муслим Исаев, ставший серебряным призером в весовой категории до 67 килограммов. Золото досталось представителю Мордовии, а бронзу поделили спортсмены из Кемеровской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Масштабный турнир собрал более 200 спортсменов из 30 регионов России и 11 стран: Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Турции, Италии и Кубы.