Подмосковные борцы стали победителями и призерами первенства Европы

Подмосковные спортсмены в составе сборной России выиграли золото и бронзу на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Соревнования проходили с 9 по 15 июня в столице Македонии. В турнире принимали участие юноши до 18 лет, передали в Минспорта МО.

Первое место в категории до 92 килограммов забрал люберчанин Вадим Драгушан. На пути к победе он одолел Петроса Баграмяна, Ахмеда Узуна, Луку Мартиашвили и Тимура Ларина — соперников из Армении, Турции, Грузии и Украины.

На третью ступень пьедестала до 48 килограммов поднялся борец Матвей Головенчиц из Подольска. В четвертьфинале он уступил Станиславу Иванову из Болгарии. В борьбе за бронзу подольчанин оказался сильнее представителя Грузии Гиорги Мунчавы.

В ведомстве отметили, что всего на турнире сборная России завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.