Подмосковные больницы закупят почти 130 аппаратов ИВЛ в этом году

Медучреждения Подмосковья получат новые аппараты искусственной вентиляции легких. В этом году в больницы поставят 127 таких устройств.

Аппараты ИВЛ необходимы для помощи пациентам с нарушенной функцией дыхания.

«В этом году продолжим закупать медицинскую технику в наши медорганизации. Так, до конца года в больницы поступят 127 аппаратов искусственной вентиляции легких. На их закупку направлено более 644 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Аппараты получат 24 медорганизации, в том числе больницы в Зарайске, Королеве, Наро-Фоминске и других округов.

Медтехнику закупают по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».