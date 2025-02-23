Подмосковные больницы получили новые КТ-аппараты на 190 млн рублей

Новые компьютерные томографы заработали в подмосковных больницах. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Всего на закупку новых аппаратов выделили почти 190 миллионов рублей.

«С начала года в медучреждениях региона заработали 14 единиц медтехники — маммографы, рентгены и сегодня два новых аппарата КТ. Новый аппарат КТ в Долгопрудненской больнице стал для нее третьим, что позволит значительно ускорить получение медицинской помощи для пациентов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Еще один новый аппарат КТ заработал в больнице в Красногорске. На нем проводят исследования экстренным пациентам с различными патологиями. Отмечается, что медтехника работает круглосуточно. Аппараты позволяют выполнить широкий спектр клинических задач: от рентгенодиагностики до исследования сложных травм. Одна из ключевых особенностей нового оборудования — получение изображений с высоким разрешением при низких дозах облучения.