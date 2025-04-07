Подмосковные боксеры выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

Фото: Федерация бокса России

В Рязани с 1 по 6 апреля прошли всероссийские соревнования по боксу «Кубок командующего воздушно-десантных войск» на призы Героя России В. А. Шаманова среди мужчин от 19 до 40 лет. Спортсмены из Подмосковья выиграли на турнире четыре медали.

Первые места заняли боксер из Королева Хасан Салохидинов в весовой категории 54 килограмма, спортсмен из Балашихи Игорь Иванченко в весовой категории 80 килограммов и житель Люберец Светослав Тетерин в весовой категории более 92 килограммов.

Бронзовую медаль в категории 63,5 килограмма выиграл боксер из Подольска Борис Шикунов.

На соревнованиях выступили 93 спортсмена из 23 регионов России.

Турнир провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».

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