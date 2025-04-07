Подмосковные боксеры выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

В Рязани с 1 по 6 апреля прошли всероссийские соревнования по боксу «Кубок командующего воздушно-десантных войск» на призы Героя России В. А. Шаманова среди мужчин от 19 до 40 лет. Спортсмены из Подмосковья выиграли на турнире четыре медали.