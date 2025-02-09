Подмосковные бобслеисты выиграли еще 2 медали на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали еще две медали на первенстве России по бобслею среди юниоров до 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Золото в соревнованиях двоек выиграла Нина Клименко. В паре с Софией Валеевой из Красноярского края они показали лучшее время — минуту и 56,18 секунды. Серебро досталось Алене Анисимовой из Башкортостана и Алене Колобовой из Красноярского края. Бронзу взяли Валерия Наден и Анна Глазкова из Краснодарского края.

В соревнованиях четверок подмосковная команда в составе Степана Дубинко, Егора Колотилова, Алексея Пирогова и Вячеслава Скулина заняла второе место, уступив всего 0,19 секунды экипажу из Краснодарского края.

Напомним, ранее Нина Клименко завоевала бронзу в монобобе, а дуэт Степана Дубинко и Владислава Скулина стал вторым в соревнованиях двоек. Первенство России по бобслею продлится в Сочи до 8 февраля. Турнир проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​​