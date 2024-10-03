Подмосковные библиотеки подали заявки на участие во всероссийском конкурсе

Семь подмосковных библиотек подали заявки на участие во всероссийском конкурсе лучших практик. Его главная цель — повысить эффективность этих социокультурных площадок, а также простимулировать профессиональный рост и креативные идеи работников.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году Воскресенск участвует в номинации «Лучшие библиотечные практики», Егорьевск, Жуковский, Истра и Зарайск поборются за победу в номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях», а Королев и Клин заявили о себе в номинации «Библиотека как бренд».

Жюри рассмотрит предоставленные библиотеками материалы, чтобы определить победителей конкурса. А победители получат дипломы от Министерства культуры Российской Федерации, денежные призы в размере 100 тысяч рублей и памятные подарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».