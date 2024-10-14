Подмосковные бадминтонисты выиграли 6 медалей на чемпионате России

Подмосковные спортсмены выиграли одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали на чемпионате России по бадминтону. В турнире, который прошел с 9 по 13 октября в Раменском, приняли участие 196 игроков из 25 регионов страны.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, первое место занял Артур Печенкин в парном разряде в тандеме с Александром Зинченко из Москвы. Также он выиграл серебро в одиночном разряде.

Глеб Степаков и Александр Григоренко завоевали серебряные награды в мужском парном разряде.

Бронзу получили Владислав Добычкин в одиночном разряде и Алина Бусыгина в парном женском разряде с московской бадминтонисткой Марией Суховой.

Чемпионат прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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